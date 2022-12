VOOPOO vince ben sette premi in occasione degli Ecigclick Vape Awards 2022

Il principale produttore di vape si aggiudica il Best Brand Award per il terzo anno consecutivo

SHENZHEN, Cina, 20 dicembre 2022 /PRNewswire/ -- Il 14 dicembre, Ecigclick, uno dei più grandi e autorevoli media online per i vape, ha svelato i vincitori degli Ecigclick Vape Awards 2022. VOOPOO, uno dei principali marchi di vape, ha vinto sette premi, confermando la posizione dominante dell'azienda nel settore delle sigarette elettroniche.

Dopo aver vinto il premio Best Brand per tre anni consecutivi, il riconoscimento è una dimostrazione dell'innovazione e delle prestazioni di altissima qualità del marchio e della costante popolarità della sua base di clienti di livello internazionale.

Una gamma diversificata di prodotti

Con particolare attenzione all'esperienza dell'utente, VOOPOO ha lanciato quattro serie di prodotti, ARGUS, DRAG, VINCI e V. Questi rappresentano una gamma completa e diversificata di sigarette elettroniche, per soddisfare le esigenze dei diversi utenti.

Il primo successo per VOOPOO è stata l'uscita di DRAG nel 2017, che è stato per molti anni uno dei principali modelli conservando tutt'oggi un'elevata reputazione nel settore. In seguito VOOPOO ha lanciato molti straordinari modelli di vape, come DRAG 2, DRAG 3, il nuovissimo DRAG 4, e ARGUS GT II, che ha vinto il primo premio nella categoria BEST VAPE MOD agli Ecigclick Vape Awards, grazie alle sua tecnologia tri-proof e all'esperienza di vaping ad alta potenza.

Prendiamo il VOOPOO ARGUS POD, il pod che vince nella categoria di BEST FOR BEGINNER; combina le innovazioni di VOOPOO avviandosi allo stesso tempo verso il vaping ottimale del tiro di guancia (MTL, mouth-to-lung). Con l'ingegnosa tecnologia dell'atomizzatore ITO di VOOPOO, ARGUS POD offre una deliziosa esperienza MTL. Il Chip GENE.AI 1.2 consente la commutazione intelligente della potenza con le diverse cartucce ARGUS POD. L'ingresso dell'aria a 4 fori espande il flusso d'aria e il buffer del flusso d'aria garantisce un sapore morbido.

Innovazione basata sull'utente

Tra i prodotti rilasciati da VOOPOO nel 2022, molte delle innovazioni rivoluzionano la nostra percezione dello svapo e integrano l'esperienza e il duro lavoro del team tecnico di VOOPOO. VOOPOO ha già lanciato 17 prodotti nel 2022 e si prevede che a dicembre, VOOPOO ne lancerà altri due.

In questa selezione di premi, VOOPOO ARGUS P1 ha vinto il Secondo Premio come BEST POD VAPE, VOOPO DORIC ha vinto il Secondo Premio come BEST VAPE PEN, VOOPOO MAAT TANK NEW ha vinto il Secondo Premio come BEST TANK: SUB OHM e VOOPOO ITO-X POD ha vinto il Secondo Premio come BEST TANK: MTL. Questi quattro premi dimostrano la forza di VOOPOO nell'innovazione e una filosofia incentrata sull'utente, ma VOOPOO non si accontenta di svolgere semplicemente un buon lavoro con i suoi prodotti.

VOOPOO punta anche a restare in contatto con i suoi clienti presenti in tutto il mondo attraverso le diverse promozioni sui social media, come la Sfida Creativa TikTok 2022 e la campagna Infinity Go, un segno sicuro della sua crescente popolarità grazie alla base di utenti internazionale.

I premi ottenuti sono il riconoscimento dei miglioramenti e dei progressi del passato, e VOOPOO, uno dei principali marchi di sigarette elettroniche che continua a conquistare una crescente moltitudine di svapatori provenienti da tutto il mondo, è ben posizionata per avere un 2023 coronato da successi.

Informazioni su VOOPOO

VOOPOO è stata fondata nel 2017 ed è rapidamente cresciuta attraverso i prodotti DRAG, che sono stati ampiamente apprezzati a livello globale in un breve periodo di tempo. In qualità di azienda high-tech con attività di ricerca e sviluppo, progettazione, produzione e branding, VOOPOO ha quattro importanti serie di prodotti: ARGUS, DRAG, VINCI e V. Attualmente, VOOPOO è presente in oltre 70 Paesi in Nord America, Europa e Asia.

