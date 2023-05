"Vorrei incontrare miei compagni di classe", appello social di una nonna di 97 anni

Il desiderio dell'anziana in una lettera scritta a mano e consegnata alla nipote. Classe 1925, Giulio Cesare in Corso Trieste a Roma

Ninetta Ansaldi, la capoclasse, la bravissima Todaro, i fratelli Occorsio e Simonetti, la bella Pescatori e la sua compagna di banco Cianfarani. Sono questi i nomi di alcuni dei compagni di Fiorella Ingrao, classe 1925, studentessa al liceo Giulio Cesare di Roma. La 97enne vorrebbe rivederli. L'appello lanciato via social dalla nipote.

"Buongiorno gruppo, scrivo qui perché è l’unico canale di contatti che forse potrà aiutarmi ad esaudire un piccolo ma importante desiderio per la mia nonnina di 97 anni - si legge nel post di Valentina - Ieri mi ha chiamata a casa e mi ha detto che, facendo fede sulla mia ‘giovane’ età e sulla mia esperienza con i social, avrei dovuto trovare il modo di inviare questo messaggio ‘su internet’ …. ".

"Per quanto lei abbia a 97 anni uno smartphone e usi whatsapp meglio di me e Google per cercare le soluzioni alle parole crociate più difficili, ancora non le abbiamo aperto un profilo Facebook (forse non è il caso) e, a questo punto, mi faccio messaggera della sua lettera che ha scritto di pugno su un foglio a quadretti (i suoi fogli preferiti dato che nonna Fiorella insegnava matematica e fisica al liceo classico Caterina Volpicelli dietro Porta Pia)", scrive ancora.

"Spero veramente che anche solo un suo compagno/a di scuola o figlio o nipote che ne riconosca il cognome possa vedere questo annuncio e regalare anche solo con una parola un sorriso alla mia nonnina che vive ormai di ricordi e di bei momenti", scrive ancora Valentina che trascrive la lettera della nonna: "Sono Fiorella Ingrao di Roma - classe 1925. Mi farebbe piacere contattare via internet qualche compagna o compagno di scuola del Liceo Ginnasio Giulio Cesare in Corso Trieste a Roma dove abbiamo frequentato sia il ginnasio che il liceo (sezione B) fino alla maturità. Ricordo qualche nome come : Ninetta Ansaldi, la capoclasse Di Cristofaro , la bravissima Todaro , i fratelli Occorsio ,I fratelli Simonetti, Vittorio Lumia, Giovanni Cesareo Bracco, Nora Pagano, la bella Pescatori , la sua compagna di banco Cianfarani e così via. E che dire dei professori : il dantista Martinelli (Italiano), il Proff Marani (Latino e Greco), la professoressa Bardone (matematica e fisica) il professor Nicolosi (chimica) e altri … Attendo con ansia un vostro segnale Fiorella Ingrao".