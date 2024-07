Votano i francesi, ma si decide il futuro dell'Europa

Dal Palazzo dell’Informazione a Roma, i vicedirettori Fabio Insenga e Giorgio Rutelli, con il supporto della redazione e insieme a esperti in studio e in collegamento dalla Francia, analizzeranno in tempo reale i numeri, le reazioni politiche, le possibili alleanze del secondo turno elettorale francese.

Avrà la meglio Bardella o Macron e il suo rinnovato fronte anti Le Pen? La risposta arriverà dagli ospiti dello speciale: politologi, economisti e giornalisti italiani e francesi approfondiranno in diretta sul sito dell’Adnkronos e sul canale Youtube, le conseguenze sulla politica francese, sulle istituzioni europee e sui mercati finanziari. Una consultazione che può cambiare gli equilibri in Europa e non solo.