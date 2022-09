VP Cleaning Services: «Con window cleaning la pulizia in quota avviene in totale sicurezza, senza rischi di infortuni»

L’innovativo servizio di pulizia delle grandi vetrate riduce i rischi di incidenti durante le operazioni di lavaggio e comporta un risparmio economico per il cliente.

Como, 28 settembre 2022. Secondo i dati Inail del primo semestre del 2022, le denunce di infortunio sul lavoro inoltrate all’istituto sono aumentate del 43,3% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Mai come adesso il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro è attuale: la prevenzione degli infortuni da parte di un’azienda è quindi imprescindibile poiché oltre ad essere una responsabilità morale, comporta un incremento dell’efficienza dei dipendenti, riduce i rischi di incidenti e si traduce anche in un risparmio economico.

Un’azienda che ha molto investito nella sicurezza e nella formazione dei propri dipendenti è VP Cleaning, impresa specializzata nei trattamenti professionali di pulizia e sanificazione degli ambienti lavorativi, che opera nelle zone di Bergamo, Monza e Brianza, Como e che da sempre adotta misure per lavorare in tranquillità. L’ultimo servizio offerto, una novità in Italia, coniuga perfettamente benessere degli operatori e grande attenzione nei riguardi del cliente finale.

«Abbiamo da poco ovviato alla complessità del lavaggio delle grandi vetrate e delle superfici esterne in vetro di aziende, centri commerciali e grandi strutture - illustra Christian Villa, responsabile commerciale dell’azienda – adottando un metodo innovativo che coniuga pulizia profonda e possibilità di eseguire lavori in quota in totale sicurezza per l’operatore che la effettua».

Il servizio di window cleaning è una vera novità in Italia. «Si tratta – spiega Villa – di un metodo di pulizia che consente di lavare in maniera impeccabile ampie superfici verticali, vetrate, vetrine e pannelli solari fino a raggiungere i 15/16 metri di altezza senza il supporto di gru o piattaforme aeree, quindi sicuro per tutte le pulizie in quota e senza alcun pericolo per l’operatore. Il procedimento di pulizia, inoltre, è anche più ecologico rispetto ai metodi tradizionali poiché viene utilizzata solo acqua demineralizzata e spazzole specifiche che, collegate a prolunghe, riescono a raggiungere anche i punti più alti e spesso inaccessibili».

Un metodo efficace, pratico e sicuro, dunque, che si differenza dal metodo classico e che fa anche risparmiare il cliente finale: «Con questo sistema – conclude Villa – possiamo limitare il consumo di detergenti e contenere anche la spesa per il cliente in quanto la macchina che purifica l’acqua non è collegata ad alcuna presa elettrica e non è necessario noleggiare ingombranti quanto costose piattaforme o gru. Il risparmio economico per l’azienda è indubbio e in più non facciamo correre rischi ai nostri operatori».

Il metodo, ideale per la pulizia di vetrate di showroom, aziende, concessionarie di auto e centri commerciali, è adatto anche per raggiungere pannelli solari e moduli fotovoltaici: «È un servizio davvero innovativo che piace molto ai clienti: per noi, da sempre attenti al benessere dei lavoratori e al risultato finale eseguito a regola d’arte, è un ulteriore motivo di orgoglio».

