Vulvodinia, proposta di legge. Alla Camera anche Damiano dei Maneskin

Riconoscere la vulvodinia e neuropatia del pudendo nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) del Servizio sanitario nazionale. E' il contenuto della proposta di legge, depositata alla Camera e al Senato - presentata oggi nella sala stampa di Montecitorio - nata raccogliendo le istanze del Comitato vulvodinia e neuropatia del pudendo che ha ascoltato medici, pazienti e i loro familiari e ha ottenuto l’appoggio trasversale della gran parte dei gruppi parlamentari: Pd, M5s, Fi, Iv, Lega, Coraggio Italia e +Europa.

Alla Camera, presente anche il cantante dei Maneskin, Damiano David, che ha accompagnato la fidanzata Giorgia Soleri.

Damiano ha accompagnato la compagna che, essendone affetta dalla patologia, è stata una delle prime donne negli anni passati a parlare della vulvodinia, a rendere nota una malattia che, secondo stime, colpisce circa il 12-15% delle donne e può compromettere seriamente la qualità della vita.

"La vulvodinia e la neuropatia del pudendo sono tutt’altro che malattie rare in quanto affliggono una donna su sette. Nonostante l’altissima diffusione, sono patologie sottostimate da molti medici e misconosciute dalla società e, di conseguenza, ancora poco tutelate dallo Stato”, hanno affermato Giuditta Pini (Pd), prima firmataria alla Camera e Giuseppe Pisani (M5s), primo firmatario al Senato. “Per questo motivo - hanno concluso - c’è ancora molto da fare al fine di eliminare lo stigma e le disuguaglianze sulle malattie di genere, che affliggono soprattutto la popolazione femminile, favorendone la prevenzione, diagnosi e cure tempestive".

La proposta prevede - tra l'altro - il riconoscimento della vulvodinia e neuropatia del pudendo nei Lea come malattie croniche e invalidanti; l’individuazione di centri di riferimento pubblici regionali per il corretto trattamento del dolore pelvico; l’esenzione dalla partecipazione alla spesa pubblica per le relative prestazioni sanitarie, l'istituzione di un fondo nazionale specifico; l’accesso agevolato al telelavoro e allo smart working per le lavoratrici e l’accesso agevolato alla didattica a distanza.