Evgeny Prizoghin contro Mosca, la Wagner annuncia il ritiro da Bakhmut a partire dal 10 maggio. Il capo dei mercenari, in un lungo video su Telegram, accusa senza mezze misure i vertici della Russia: "I miei soldati non soffriranno perdite prive di senso e ingiustificate a Bakhmut senza munizioni. E' per questo che lasceremo Bakhmut il 10 maggio 2023".