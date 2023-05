Walter Nudo contro la pubblicità di Valentino, sui social è polemica

"Voglio condividere con voi una cosa: sono a Linate e sto vedendo questa pubblicità qua di Valentino...". Walter Nudo in diretta dall'aeroporto posta su Instagram un commento alla nuova campagna della casa di moda - "Non vedo nessuna mascolinità e nessuna femminilità, se poi con questa confusione i ragazzi escono fuori di testa è normale", dice, mostrando i modelli sui cartelloni pubblicitari - e scoppia la polemica social.

"In questa pubblicità, non so voi, ma io - spiega l'attore - non vedo nessuna mascolinità e nessuna femminilità. E se questo è il messaggio che diamo soprattutto ai ragazzi che lo vedono, i ragazzi non hanno punti di riferimento, non hanno basi. Quindi se poi escono fuori di testa con questa confusione, è normale. Se poi hanno bisogno di andare da uno psicologo è normale, perché non li aiutiamo, per niente. Quindi cerchiamo di essere un pochettino più chiari. Noi adulti, noi vaccinati – vaccinati... lasciamo perdere -, noi grandi cerchiamo di avere un po' più di responsabilità e far capire ciò che è maschile e ciò che è femminile. Perché in una coppia questo è importante", le parole di Walter Nudo pubblicate sul social.

Il video è presto diventato un caso con relativo strascico di polemiche e divisioni su Twitter tra chi sostiene le ragioni di Nudo - "Finalmente qualcuno che ha il coraggio della normalità!", "Bravo!", "Era ora che qualcuno lo dicesse!" - e chi, invece, stronca l'uscita dell'attore e modello: "Ma questo pensa che il genere e la sessualità si acquisiscano per imprinting come fanno le papere con la mamma?", "Beh era difficile incanalare così tante stronzate tutte insieme...complimenti a #WalterNudo", "Che poi nel delirante video di #WalterNudo mi pare che esca anche un sottile novaxismo, come se tutto il resto non fosse già più che sufficiente", recitano alcuni dei commenti dei detrattori.