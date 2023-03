Wanda Nara a Belve, cosa ha detto su Icardi e Inter - Video

"Io a Icardi stiamo insieme. Lui è mio marito". Wanda Nara, ospite di Belve nella puntata in onda questa sera, risponde così alle domande di Francesca Fagnani sul rapporto con Mauro Icardi, ex centravanti dell'Inter attualmente in forza al Galatasaray. "Quindi per questo week-end possiamo dire che state ancora insieme?", incalza Fagnani. "Speriamo per tutta la vita! Non solo per questo week-end", risponde la procuratrice-moglie. Perché Icardi ha lasciato l'Inter? "Non è stata una scelta sportiva, lo abbiamo fatto per soldi". (www.raiplay.it)