Per la gioia degli appassionati, è iniziato il conto alla rovescia per il lancio di The Penguin, la serie spin-off dedicata al Pinguino, acerrimo nemico di Batman. Warner Bros ha rilasciato le prime immagini della pellicola, che vedrà l’attore irlandese e star di Hollywood Colin Farrell vestire i panni del protagonista. Sulla trama della serie, composta da 8 episodi e attualmente in produzione, Warner Bros ha mantenuto la più stretta riservatezza, lasciando i tanti fan con l’acquolina in bocca.