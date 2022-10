Warner Music pronta al lancio dei suoi NFT

Warner Music Group, azienda tra le più importanti del comparto discografico, ha comunicato di aver firmato un contratto con OpenSea, il marketplace NFT di riferimento per la maggioranza degli utenti on chain, che prevede l’impiego di una pluralità di strumenti per supportare la carriera nel Web3 degli artisti legati all’etichetta. Gli obiettivi della partnership sono quelli di stabilire un più stretto rapporto col pubblico, garantire ai musicisti diritti puntuali sulle proprie composizioni e allargare il bacino dei consumatori.