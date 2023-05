Wartsila: tavolo Mimit, in campo Imr Industries e H2Energy

Possibile partita a due per rilevare e reindustrializzare il sito triestino di Bagnoli di Rosandra che il Gruppo Wartsila ha annunciato di voler chiudere nel luglio dello scorso anno: in campo infatti, su 25 società che hanno manifestato un interesse per il centro motori del gruppo finlandese, ne sono rimaste, a quanto si apprende, solo 2: Imr Industries e H2Energy decise a continuare il percorso che vede in ballo il destino di circa 451 lavoratori e un sostanzioso indotto . A fare il punto la stessa Wartsila oggi nel corso del round previsto al Mimit dopo l'ulteriore mese di tempo ottenuto per valutare le propose in campo. Nessuna scelta è stata però ancora formalizzata né è stato presentata ufficialmente una proposta di reindustrializzazione per un incontro dunque che sembra ancora interlocutorio.

Nel sito di Trieste dunque, a quanto si apprende, Imr industries , società che opera nella componentistica per il settore automotive e partecipata al 18,75 da Simest di Cdp, potrebbe produrre componenti estetici per interni auto oltre a diventare un hub logistico per il ricevimento e lo smistamento di materie prime e semilavorati per gli altri stabilimenti in Italia. L'occupazione reimpiegabile potrebbe arrivare a circa 250 lavoratori tra il 2023-2025 mentre il sito produttivo potrebbe entrare a regime nell'arco di 24 mesi. L'investimento pianificato sarebbe di circa 20 mln di euro.

Per quanto riguarda H2 Energy , una start up che costruisce elettrolizzatori destinati alla produzione di idrogeno e costituita da una cordata di imprenditori italiani dalle positive prospettive di crescita e sostenuta da Mediobanca, invece, il sito di Bagnoli della Rosandra sarebbe destinato a produrre elettrolizzatori con un investimento di 11 mln di euro e la possibilità di una joint venture con una grande multinazionale che ridurrebbe i tempi di assorbimenti del personale. Il piano prevederebbe il trasferimento tra il 2023 edil 2026 di circa 280-300 lavoratori. Le opzioni dunque sono sul tavolo da verificare nelle intenzioni di Wartsila con governo e sindacati per poi avviare la due diligence e le eventuali trattative.