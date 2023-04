Wartsila: tavolo Mimit in stand by, gruppo chiede 1 mese per valutare offerte

Vertenza Wartisla in stand by al termine del tavolo convocato al Mimit al quale la multinazionale avrebbe dovuto presentare l'atteso piano di rilancio industriale del gruppo e presentare le offerte vincolanti per la reindustrializzazione del sito di Bagnoli di Rosandra con cui salvaguardare l'occupazione dei 451 lavoratori coinvolti dalla chiusura dei mesi scorsi e proteggerne l'indotto. Il gruppo finlandese che produce grandi motori ad uso navale invece avrebbe chiesto, secondo quanto riferiscono i sindacati, ulteriori 4 settimane di tempo per valutare le 3 proposte in campo che Christof, H2Energy e Mitsubishi/Rheinmetall avrebbero messo sul tavolo nei giorni scorsi. Incontro aggiornato dunque mentre il Governo, per bocca del sottosegretario Fausta Bergamotto che ha presieduto l'incontro di oggi, avrebbe richiesto all'azienda di accelerare i tempi di analisi ma soprattutto "bocce ferme" sul fronte della richiesta di cassa integrazione a fronte della mancanza di un piano. Il nuovo round non è stato ancora calendarizzato ma potrebbe svolgersi nella settimana dal 2 al 5 maggio.

Dura la reazione dei sindacati che da tempo attendono di conoscere i dettagli del piano di rilancio e le offerte industriali sul tavolo e che minacciano la ripresa della mobilitazione. Un "incontro deludente", una scelta quella dell'azienda giudicata "insoddisfacente", commentano alla fine dell'incontro Fim Fiom e Uilm che hanno sollecitato il governo ad utilizzare "tutte le leve e prerogative di cui dispone per favorire la reindustrializzazione", considerando "inaccettabili eventuali comportamenti notarili da parte del Mimit" e escludendo la propria disponibilità ad un eventuale accordo su ammortizzatori sociali "in assenza di credibili progetti finalizzati a salvaguardare l'occupazione, diretta e degli appalti, e garantire la continuità produttiva del sito".

Pronta alla mobilitazione anche l'Usb. "Per l’ennesima volta l’azienda si presenta senza fornire alcun dettaglio, senza entrare in alcun modo nel merito delle proposte di reindustrializzazione. Per questo, dice il sindacato al termine della riunione, bisogna impedire letteralmente alle ultime lavorazioni di uscire, bisogna bloccare nuovamente l’azienda finché non si sono ottenute vere garanzie sul piano occupazionale e industriale, sul futuro dello stabilimento e su Trieste", sollecitando il Governo "a fare chiarezza su che ruolo sta giocando nell’ambito di questa discussione, perché ci sembra che in questo momento sia proprio la multinazionale a determinare le politiche industriali di questo Paese", conclude l'Usb.

Delusa anche l'Uglm. "La fabbrica, di fatto, continua ad essere smantellata e nel frattempo, i lavoratori di Wartsila e dell'indotto vedono scaricato interamente sulle proprie spalle uno stato di assoluta incertezza circa il loro futuro e questo, come organizzazione sindacale, non lo possiamo accettare. Chiediamo, quindi, al Governo di porre in essere le opportune azioni per dare un futuro industriale al territorio e al nostro Paese, in un settore strategico che avrà nei prossimi anni uno sviluppo importante nelle tecnologie green legate ai motori marini a impatto zero e con l’utilizzo dell'idrogeno”, scrive l'Uglm concorde con gli altri sindacato sull'indisponibilità ad accettare ammortizzatori sociali senza una definizione chiara della vicenda. (Di Alessandra Testorio)