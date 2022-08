"We Have Promises to Keep" - Gli investimenti di Education Cannot Wait consentono di raggiungere 7 milioni di bambini colpiti dalla crisi

NEW YORK, 23 agosto 2022 PRNewswire/-- Education Cannot Wait (ECW), il Fondo mondiale delle Nazioni Unite per l'istruzione in situazioni di emergenza e crisi prolungate, ha pubblicato oggi il nuovo documento "We Have Promises to Keep: Annual Results Report" indicando che gli investimenti di ECW con partner strategici hanno raggiunto quasi 7 milioni di bambini e adolescenti, il 48,4% dei quali sono ragazze, da quando il fondo è diventato operativo nel 2017.

Attraverso le sue partnership strategiche, ECW ha raggiunto 3,7 milioni di bambini in 32 Paesi colpiti dalla crisi solo nel 2021. Nello stesso anno sono stati raggiunti ulteriori 11,8 milioni di bambini grazie agli interventi del Fondo per il COVID-19, portando a 31,2 milioni il numero totale sostenuto attraverso gli interventi per il COVID-19.

ECW ha mobilitato un record di 388,6 milioni di USD nel 2021 e i contributi totali al Fondo hanno raggiunto 1,1 miliardi di USD.

"Non c'è sogno più potente di quello di offrire l'istruzione. Dobbiamo mantenere la nostra promessa di garantire un'istruzione inclusiva ed equa per tutti", ha dichiarato l'Onorevole Gordon Brown, inviato speciale delle Nazioni Unite per l'istruzione globale e Presidente del gruppo direttivo di alto livello di ECW.

Il report sui risultati giunge sulla scia di nuove e sconvolgenti stime che indicano che 222 milioni di bambini e adolescenti in età scolare coinvolti in crisi a livello globale hanno urgente bisogno di sostegno educativo. Tra questi, 78,2 milioni non frequentano la scuola e 119,6 milioni frequentano la scuola ma non raggiungono le competenze minime in matematica e lettura.

Secondo il report, il conflitto, lo spostamento forzato, i disastri causati dal clima e l'effetto composito della pandemia di COVID-19 hanno alimentato un aumento dell'istruzione in situazioni di emergenza con richieste di finanziamento che hanno raggiunto i 2,9 miliardi di dollari nel 2021, rispetto agli 1,4 miliardi di dollari del 2020. Mentre il 2021 ha visto un finanziamento record di 645 milioni di USD per il settore dell'istruzione, il divario di finanziamento complessivo è aumentato del 17%, dal 60% nel 2020 al 77% nel 2021.

La conferenza di finanziamento di alto livello di ECW, che si terrà a Ginevra a febbraio 2023 e la campagna 222 Million Dreams invitano i donatori governativi, il settore privato, le fondazioni e singoli cittadini con reddito elevato a trasformare gli impegni in azione fornendo contributi di finanziamento sostanziali a ECW.

"I solidi risultati di ECW nei primi cinque anni di attività dimostrano che possiamo dare alle ragazze e ai ragazzi colpiti da situazioni di crisi la speranza, la protezione e le opportunità di un'istruzione di qualità" ha dichiarato Yasmine Sherif, responsabile di Education Cannot Wait.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1881895/Education_Cannot_Wait_Annual_Results_Report.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1656121/Education_Cannot_Wait_Logo.jpg