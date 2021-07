Web Marketing Festival 2021. Le dirette del Main Stage su Adnkronos a partire da domani alle ore 8.30

Digital e brand journalism, editoria, SEO. Sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati tra le 60 sale formative del WMF, il più grande Festival sull'innovazione Digitale e Sociale che, anche quest’anno, presta grande attenzione al mondo del giornalismo e dell’informazione.

In programma dal 15 al 17 luglio nuovamente in presenza al Palacongressi di Rimini e online, il WMF2021 tra gli oltre 100 eventi in programma dedicherà infatti ampio spazio al giornalismo digitale, all’editoria, agli autori, alle case editrici e alle librerie.

Tanti i temi affrontati in questo ambito, tra cui il rapporto tra brand journalism e ufficio stampa, sfide e opportunità dell’intelligenza artificiale per la gestione delle notizie, comunicazione inclusiva sui media e molto altro.

Il connubio tra innovazione ed editoria è esplorato da anni all’interno del Festival attraverso collaborazioni con i principali player del mondo dell’informazione italiana e internazionale come l’agenzia di stampa Adnkronos, che anche quest’anno conferma il suo ruolo di Main Media Partner del WMF.

Nell’ambito del suo sviluppo digitale che l’ha portata ad essere la prima Agenzia di stampa web in Italia, Adnkronos ha voluto anche quest’anno essere accanto al Festival con la convinzione che il processo di innovazione in corso non possa che rafforzare il ruolo da sempre rivestito di primaria fonte di informazione qualificata e verificata.

In quest’ottica, durante la 3 giorni alcuni degli eventi del Mainstage - dove andranno in scena talk, spettacoli, concerti e momenti di show - verranno trasmessi in streaming anche sul sito di Adnkronos all’interno della sezione speciale dedicata al WMF.

Gli incontri e gli eventi a tema journalism

Tre giorni di incontri ed eventi dove, tra le 60 sale del WMF, giornalisti o persone incuriosite dal mondo del giornalismo potranno ascoltare interessanti dibattiti. In particolare, la sala “Digital e brand journalism”, che sarà attiva la prima giornata del 15 luglio, ospiterà interventi di giornalisti ed esperti del settore.

Trà attiva la sala dedicata agli autori - anche in live streaming in un apposito spazio online - dove potranno interfacciarsi con i partecipanti e presentare il proprio libro davanti al pubblico del Festival.

Interessante sarà il dibattito su giornalismo e intelligenza artificiale dove il giornalista Marco Pratellesi, co-direttore di Agi, terrà un incontro dal titolo “Giornalismo e AI: la nuova frontiera delle news e dell’informazione”.

Eugenia Nicolosi, di Repubblica, e Valentina Falco, autrice del profilo Instagram @ladonnaacaso, affronteranno il tema “Comunicazione inclusiva e Media: la partita per la parità si gioca anche su social e giornali”.

Tra i relatori, non mancano nomi di giornalisti noti, come quello di Francesco Giorgino – docente alla Luiss e anchorman del Tg1 - , che insieme a Roberto Zarriello – della UniPegaso - all’incontro “Digital e Brand Journalism” affronteranno il rapporto tra brand journalism e ufficio stampa.

Nelle sale dedicate alla SEO (il 16 luglio) e al Content Marketing (il 15 e il 16 luglio), inoltre, ci saranno interventi sul mondo dell’editoria, dello storytelling e delle tecniche di posizionamento sui motori di ricerca.

L'agenda completa del WMF2021 è disponibile sul sito del Festival all'indirizzo www.webmarketingfestival.it/2021/programma.