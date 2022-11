Web Summit 2022: la BEI sosterrà l'espansione di Izicap

NIZZA, Francia, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La BEI investirà 15 milioni di euro in Izicap consentendo a questa PMI specializzata nel fintech di sviluppare e commercializzare un software di fidelizzazione per i piccoli commercianti, affinché possano rilanciare la crescita delle proprie attività in Europa.

Il nuovo investimento in venture debt della BEI nell'ambito del programma "Innovation and Digitalisation Growth Finance" della banca consentirà a Izicap di accelerare l'innovazione dei prodotti, assumere nuovo personale e ampliare la propria presenza sui mercati europei. Inoltre, l'aiuto della BEI consentirà all'impresa fintech di ampliare le proprie partnership mondiali e locali.

Intervenendo al "signature event" del Web Summit di Lisbona, il vicepresidente della BEI Ricardo Mourinho Félix ha dichiarato: «La BEI è impegnata nel finanziamento di imprese che investono nell'innovazione e nella digitalizzazione. L'accordo ufficializzato oggi al Web Summit aiuterà questa start-up innovativa a fornire alle piccole imprese duramente colpite dalla pandemia delle soluzioni di fidelizzazione e gestione delle relazioni con i clienti, affinché possano offrire loro un servizio migliore. Il Web Summit saluta con favore le aziende che adottano delle misure innovative volte alla crescita e Izicap possiede la giusta ambizione digitale per diventare in futuro una delle maggiori aziende fintech d'Europa».

Reda El Meijad, cofondatore e CEO di Izicap, ha affermato: «Intendiamo democratizzare l'utilizzo dei dati nei terminali di pagamento e offrire ai piccoli commercianti i mezzi per crescere. Siamo onorati di aver ottenuto questo finanziamento da parte della BEI, grazie al quale potremo rafforzare la nostra strategia di sviluppo con banche e acquirenti internazionali».

Informazioni generali:

IZICAP è un'innovativa piattaforma di CRM e fidelizzazione legata alle carte di credito che trasforma i terminali di pagamento dei commercianti locali in un potente strumento di marketing. Grazie alla sua piattaforma smart data, IZICAP elabora miliardi di dati relativi alle transazioni e fornisce alle imprese locali una serie di preziose informazioni per ampliare la propria presenza digitale, fidelizzare i clienti e incrementare le vendite. IZICAP lavora a stretto contatto con le maggiori banche e i maggiori acquirenti di tutta Europa, favorendo la crescita di oltre 10.000 commercianti.

La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l'istituzione dell'Unione europea, di proprietà degli Stati membri, che concede prestiti a lungo termine. La BEI mette a disposizione dei finanziamenti a lungo termine per quegli investimenti solidi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione europea. La BEI eroga prestiti a lungo termine per conto dell'Unione europea.

Il Web Summit è una conferenza sulla tecnologia che si tiene ogni anno a Lisbona ed è considerato uno degli eventi tech più importanti al mondo.

