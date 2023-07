Webcam HP 965 4K Streaming, il test

HP ha recentemente lanciato una webcam che sfrutta l'intelligenza artificiale per ottimizzare l'inquadratura durante le videoconferenze, adattandosi ai movimenti dei partecipanti. Il modello HP 965 4K Streaming, rappresenta l'ultimo aggiornamento nel segmento professionale di HP, e vanta un sensore CMOS Sony Starvis. Esiste anche una variante, la versione 960, destinata all'uso domestico in colore bianco. Entrambe sono dotate dell'efficace sistema di tracciamento, componente degli strumenti HP Presence, volto a migliorare la collaborazione da remoto al fine di renderla più umana e immersiva. HP ha equipaggiato questa webcam con un lente da 18mm f/2.0., in grado di catturare video in 4K a 30 fps o in Full HD a 60 fps riportando immagini estremamente realistiche grazie alla correzione del colore e alle capacità HDR. Due microfoni assicurano una buona riduzione del rumore e una nitidezza elevata dell'audio.

La HP 965 4K Streaming può essere agevolmente montata sul monitor, su un treppiede o più semplicemente appoggiata su qualsiasi superficie piana. È accompagnata da una copertura per la privacy e un cavo USB-A estraibile. La webcam presenta una rotazione completa a 360 gradi che ne facilita notevolmente l'impiego anche in condizioni di lavoro all'aperto e una cerniera nella parte superiore che consente alla camera di inclinarsi di 90 gradi verso il basso garantendo un'ampia mobilità di visualizzazione e la correzione trapezoidale che consideriamo fondamentale per la corretta visualizzazione di documenti inquadrati dalla fotocamera evitando distorsioni e difficoltà nella lettura. Facilità di installazione e utilizzo la rendono un prodotto più che vantaggioso.