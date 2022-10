Webex 2022, tutta la Collaboration che c’è

• Presentate importanti innovazioni nella suite Webex per ripensare gli spazi di lavoro

• La collaborazione con Microsoft consente ai clienti di utilizzare Microsoft Teams sui propri dispositivi

• Integrazione tra Webex Control Hub e Cisco Spaces per un rientro ottimale in ufficio e la funzionalità di watermarking audio per proteggere i contenuti riservati delle riunioni

Milano, 26 ottobre 2022 – Tutto pronto per WebexOne 2022, la due giorni virtuale in programma il 26 e 27 ottobre durante la quale Cisco presenterà le nuove soluzioni e le nuove partnership dedicate al mondo della collaborazione. L’obiettivo è quello di permettere sempre di più alle aziende di piccole e grandi dimensioni di ripensare gli spazi di lavoro, fornendo con la massima semplicità di utilizzo e gestione la possibilità di scegliere come e dove lavorare.

“Il lavoro ibrido è diverso e più complesso rispetto a qualche tempo fa. Indipendentemente dalla funzione aziendale - lavoratori in prima linea, knowledge worker, amministratori IT o agenti di contact center - le persone si aspettano e meritano un'esperienza ottimale, indipendentemente da dove e come lavorano", ha dichiarato Jeetu Patel, EVP e GM, Cisco Security and Collaboration. "Ciò richiede una soluzione olistica che solo Cisco è in grado di offrire con la propria piattaforma integrata di software di collaborazione, dispositivi, networking e sicurezza".

Ripensare gli spazi di lavoro in ufficio, a casa e ovunque si desideri lavorare

• La collaborazione di Cisco con Microsoft permette ai clienti di utilizzare Microsoft Teams Rooms sui dispositivi di collaborazione Cisco. Tra i benefici spiccano una migliore qualità, una gamma di dispositivi Cisco altamente inclusivi e gestibili, nonché massima flessibilità nel scegliere l’esperienza di collaborazione più adeguata alle proprie esigenze.

• La nuova soluzione per la collaborazione Cisco Room Kit EQ è ideale per grandi spazi di lavoro ed è potenziata da Cisco Codec EQ, un dispositivo di elaborazione basato sull'intelligenza artificiale, che consente di vivere esperienze altamente realistiche, abilitando il video e permettendo di trasformare gli spazi di grandi dimensioni in ambienti ibridi e inclusivi.

• Blueprint per lo spazio di lavoro ibrido: Ispirandosi ai propri uffici di New York, Cisco ha realizzato una guida per la progettazione di spazi di lavoro ibridi. La guida comprende le soluzioni Smart Building di Cisco, collaboration, networking, sicurezza e altro ancora. L'approccio Cisco crea integrazione tra persone, spazio e tecnologia, attraverso schermi tripli, telecamere integrate e intelligenza audio inclusa la soppressione automatica del rumore, il tutto con la possibilità utilizzare qualsiasi dispositivo.

Stili di lavoro flessibili mettono al centro le persone

• Grazie alla nuova app Webex Whiteboard, gli utenti possono usufruire di un'esperienza di whiteboarding semplice e intuitiva, per fare brainstorming indipendentemente dal luogo in cui lavorano. E' possibile avviare da un browser o lavorare su una lavagna digitale direttamente dall'app Webex o da un dispositivo Cisco. Le lavagne digitali possono essere combinate con i sondaggi offerti da Slido per ottenere feedback immediato dai partecipanti.

• Per restituire tempo alle persone e liberarle da riunioni interminabili, l'anno scorso Cisco ha introdotto la soluzione di messaggistica video asincrona Vidcast, parte della suite Webex. Vidcast ha permesso di risparmiare 47 milioni di minuti di riunione e, oggi, le oltre 40 nuove innovazioni apportate rendono l'esperienza ancora più potente. Tra le nuove funzionalità vi è quella di editing alimentata dall'intelligenza artificiale che riduce drasticamente il tempo necessario per creare contenuti di qualità e l'integrazione con Slido per integrare i sondaggi nei contenuti video condivisi coinvolgendo il pubblico.

• La partnership con Apple permette agli utilizzatori di iPhone e iPad di condividere contenuti dalla fotocamera posteriore o anteriore tramite l'app Webex Meetings e di annotare ciò che stanno vedendo grazie alla funzionalità Mobile Camera Share. I clienti beneficiano dunque di una collaborazione più efficace, sfruttando le capacità di acquisizione video di alta qualità dei dispositivi Apple. Ad esempio, un architetto o un tecnico impegnato in cantiere può condividere con i clienti i progressi in tempo reale, invece di inviare immagini statiche o screenshot.

• Le importanti innovazioni a Webex Calling includono l'integrazione con Microsoft Teams grazie alla quale è possibile effettuare facilmente chiamate Webex nell'interfaccia Teams per un flusso di lavoro più flessibile. Inoltre è oggi disponibile funzionalità di gestione delle chiamate di gruppo per Webex Calling. Questa funzionalità consente alle aziende di attivare facilmente servizi di call center per migliorare l'esperienza di chiamata dei clienti, misurare le prestazioni, migliorare la formazione del personale senza bisogno di un'applicazione di contact center separata o specializzata.

• Le offerte Webex Events e Webinars sono le più complete del settore e offrono soluzioni per l'organizzazione di eventi ibridi, il tutto da un'unica piattaforma. Oggi gli utenti, accedendo alla sala d'attesa virtuale, avranno a disposizione una serie di contenuti personalizzati tra cui l'agenda del giorno, biografie dei relatori, degli sponsor e altro ancora. I nuovi content widget permettono di integrare facilmente tutti questi elementi nei siti web esterni degli eventi. Con i nuovi strumentidi Webex Webinars, gli organizzatori possono facilmente personalizzare ogni evento con il nuovo Stage Manager. L'integrazione con le interfacce Network Device Interface (NDI) offre ai team di produzione di eventi un nuovo strumento per un broadcasting professionale.

Sicurezza e semplicità nella gestione

• La funzionalità di watermarking audio tagga in modo univoco i flussi audio di ogni partecipante a una riunione riservata con un identificatore non udibile dall'orecchio umano. Ciò consente alle aziende di proteggere al meglio la proprietà intellettuale in un mondo ibrido come quello odierno, in cui i team sono sempre più distribuiti. Ad esempio, se un dipendente registra una riunione dove vengono discusse informazioni confidenziali, l'azienda può risalire alla persona in questione, indipendentemente dal modo in cui l'audio è stato condiviso.

• Da oggi Webex Control Hub è integrato con Cisco Spaces, e ciò permette di fornire informazioni importanti ai dipendenti, come ad esempio aggiornamenti in tempo reale sull'occupazione e sulla qualità dell'aria, migliorando l'esperienza di chi arriva in ufficio. I facility manager hanno a disposizione dati in tempo reale per semplificare la riconfigurazione e la riprogettazione degli spazi di lavoro, rispettando al contempo gli obiettivi di sostenibilità.

• Control Hub as a Coach offre ai clienti Webex un coach digitale che guida gli amministratori IT nel procedere al meglio con la configurazione e supportare e gestire in modo efficiente i dipendenti.

Webex Suite è la prima suite del settore dedicata al lavoro ibrido che offre chiamate, messaggistica, meeting, polling, whiteboarding, video asincroni, webinar ed eventi in un'unica soluzione altamente sicura.

