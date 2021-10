Webuild in campo per grandi progetti di sostenibilità

Grandi progetti in giro per il mondo che coniugano innovazione e sostenibilità. E’ l’impresa, sempre più verde di Webuild che in questi anni è fortemente impegnata a rendere il futuro più sostenibile. Ne è un esempio il ‘multiprogetto’ per il risanamento del fiume Riachuelo, affluente del Rio della Plata, il più inquinato d'Argentina. Il progetto prevede infatti la costruzione di due grossi depuratori e di un mega tunnel sotterraneo di quattro metri di diametro per smaltire efficacemente le acque reflue dagli stessi depuratori. La realizzazione di quest’ultima opera, unica nel suo genere, è stata affidata a Webuild che ha vinto la gara da 450 milioni di dollari.

Webuild, afferma il direttore generale Massimo Ferrari, “è oggi impegnato nella realizzazione di progetti ad alto impatto in termini di sostenibilità sia nelle fasi di costruzione, come il Grand Paris Express, la più grande iniziativa di mobilità sostenibile in Europa; il progetto di alta velocita ‘Terzo Valico dei Giovi-Nodo di Genova’, tra Genova e Milano; l’Impianto di recupero ambientale del fiume Riachuelo, il tunnel idraulico parte del mega progetto varato in Argentina per uno dei corsi d’acqua più inquinati al mondo”.

“Sono tutti progetti che in modo molto concreto coniugano innovazione e sostenibilità, elementi chiave che costituiscono l’ossatura del nostro Piano Esg (Environmental, Social and Governance) 2021-2023 con obiettivi di lungo periodo. Per questo impegno siamo stati pochi giorni fa inseriti nel ‘Mib Esg Index”, il nuovo indice di sostenibilità Esg dedicato alle blue-chip italiane” conclude Ferrari.