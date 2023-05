Week end di grandi soddisfazioni per la New Latin Academy

Continuano i grandi risultati per la scuola di ballo coordinata dal Maestro Mattia Diamantini, che nella giornata di domenica 16 aprile ha fatto un pieno di medaglie su più competizioni.

Partendo dalla mattina nel BOLOGNA STREET DANCE il gruppo Teen, diretti dal Maestro Enrico Diamantini, ha conquistato il primo posto e anche l’accesso alla finale dello EUROPE HIP HOP MOVEMENT; menzione speciale va anche al gruppo dei più piccoli, sempre sempre per la disciplina del Hip-Hop, che hanno raggiunto un buon risultato nella loro prima esperienza competitiva.

“Molto soddisfatto” commenta Enrico Diamantini “per questi risultati che vedono finalmente luce dopo mesi di lavoro. Un plauso a tutti i partecipanti, veramente in gamba e molto attivi”.

Non finiscono di certo quì le soddisfazioni sportive difatti nel pomeriggio a Terni si è svolto il XXI FESTIVAL CENTRO dove la squadra della categoria Assoli di Danze Latino-Americane del maestro Mattia Diamantini conquistano le finali in tutte le categorie partecipanti. Dalle finali della competizione pomeridiana si sono anche aggiunti tantissimi podi per le varie vittorie che sempre la ASD è riuscita a raggiungere.

La New Latin Academy si conferma quindi, ancora una volta, punto di riferimento a livello centrale e Nazionale per tutte le attività sportivo/artistiche della danza e non solo, grazie anche alla molteplicità di eventi che ogni week end organizza e a cui partecipa senza sosta. Prossimo appuntamento in programma della scuola affiliata ASI Marche è infatti l’arrivo da Barcellona di JUAN DANIEL, professionista e prensenter a livello internazionale il cui obiettivo sarà far ballare tutti quanti con una lezione di Glam Dance e ZUMBA, proprio a Fano presso la sede della NLAcademy e affiancato come sempre dall’inarrestabile Mattia Diamantini.