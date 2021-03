Weekend 13 e 14 marzo, prima sole e poi pioggia: ecco dove

(Adnkronos)

Sabato 13 marzo sole e primavera, domenica 14 marzo vento e meteo instabile, con il ritorno della pioggia. Il prossimo weekend sarà caratterizzato da due caratteristiche diverse del tempo. Se sabato il sole sarà prevalente e il clima piuttosto mite, domenica sarà via via più ventosa, un po’ più fresca e a tratti anche molto instabile. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che il tempo comincerà a mutare proprio a partire dal fine settimana. Se fino a sabato i venti spireranno dai quadranti meridionali e tali da rendere il clima sull'Italia mite e con un tempo in prevalenza soleggiato, da domenica farà il suo ingresso il Maestrale, vento più freddo che causerà un generale abbassamento termico.

Nel contempo una perturbazione proveniente dal Nord Europa raggiungendo i Balcani riuscirà a toccare anche l'Italia portando rovesci temporaleschi dapprima sul Friuli Venezia Giulia e poi su Marche, Abruzzo, Molise, Umbria e zone interne di Toscana, Lazio e sul finire della giornata anche in Campania e sul Gargano.

In questo contesto la neve tornerà a scendere sugli Appennini sopra i 1200 metri di quota. Sul resto d'Italia il tempo invece risulterà più soleggiato, ma come detto, soffierà un impetuoso Maestrale che potrà provocare pure alcune mareggiate lungo le coste esposte. Con questo fine settimana la primavera comincerà a zoppicare sempre più vistosamente tant’è vero che dalla prossima settimana è previsto il classico colpo di coda dell’inverno.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 11. Al nord: cielo via via più coperto, qualche pioggia sullo spezzino e sul parmense. Al centro: nubi in aumento su Toscana, Umbria e alto Lazio, piogge sul massese. Al sud: soleggiato.

Venerdì 12. Al nord: peggiora un po’ su Veneto e Friuli con qualche rovescio sparso. Al centro: piogge sparse in arrivo su Toscana, Umbria e Lazio. Al sud: in tarda serata peggiora in Campania e in Puglia.

Sabato 13. Al nord: soleggiato e mite. Al centro: in prevalenza soleggiato. Al sud: piovaschi in Campania, sole altrove.

Domenica irrompono il Maestrale e una perturbazione al Centro-Sud.