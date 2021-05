Weekend 15-16 maggio di pioggia, ecco dove

Weekend 15-16 maggio con rovesci e temporali. Sul fronte meteorologico non ci sarà dunque pace neppure questo sabato e domenica. Il tempo continuerà a essere influenzato dalla perturbazione in arrivo oggi con rovesci e temporali che interesseranno ancora una volta molte regioni. Il team de iLMeteo.it avvisa che dopo un venerdì all'insegna di un esteso peggioramento del tempo per l'arrivo dell'ennesima perturbazione atlantica, sabato il fronte perturbato sfilerà verso oriente lasciando dietro di sé una scia di temporali che colpiranno principalmente il Triveneto (soprattutto montuoso) e il Sud peninsulare. Domenica si andrà verso un deciso miglioramento al Centro-Sud mentre al Nord il tempo continuerà a rimanere più instabile su tutti i settori alpini e prealpini dove temporali localmente potranno raggiungere anche le vicine pianure. Qualche precipitazione è attesa pure su Toscana e Umbria. Temperature sempre sotto tono con valori massimi che a stento saliranno sopra i 21°C, un valore che anche se mite, è sempre sotto la media del periodo. Buone notizie per la settimana prossima che si preannuncia con più sole.

Oggi venerdì 14 maggio - Al nord: graduale ed esteso peggioramento su tutte le regioni. Al centro: peggiora dalla Sardegna verso il resto delle regioni. Al sud: peggiora in serata un po’ ovunque.

Sabato 15 maggio - Al nord: instabile sul Triveneto, più sole altrove. Al centro: parzialmente nuvoloso. Al sud: qualche temporale a carattere sparso.

Domenica 16 maggio - Al nord: temporali pomeridiani su Alpi, Prealpi, locali in pianura. Al centro: instabile su Toscana, Umbria e Lazio. Al sud: soleggiato.