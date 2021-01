Weekend 16-17 gennaio, Italia sotto zero: ecco dove

(Adnkronos)

Sarà un’Italia quasi totalmente sottozero quella che si risveglierà sabato 16 e domenica 17 gennaio. L’ondata di freddo proveniente dalla Russia farà infatti crollare i termometri su tutto il Paese, ma il calo si farà sentire maggiormente al Centro-Sud dove la colonnina di mercurio calerà anche di 15°C rispetto ai giorni scorsi.

Il team del sito www.ilmeteo.it comunica che le temperature notturne faranno registrare valori sotto lo zero di 3-5°C in città come Padova, Bologna, Perugia, Roma, Napoli, Catanzaro, ma le gelate notturne interesseranno anche il resto delle città settentrionali e gran parte di quelle centro-meridionali.

Il gran freddo inoltre si farà sentire anche di giorno: i gelidi venti nordorientali faranno percepire temperature inferiori di 4-6°C rispetto a quelle effettive, rendendo le giornata davvero glaciali. Giornate di ghiaccio si registreranno sulle località di montagna con valori che, di notte, potranno scendere fino a -25°C a 1600 metri di altitudine.

NEL DETTAGLIO

Sabato 16. Al nord: sole e freddo. Al centro: bel tempo, ma freddo. Al sud: giornata fredda, ma senza precipitazioni e cielo a tratti molto nuvoloso.

Domenica 17. Al nord: a tratti molto nuvoloso. Al centro: precipitazioni in Sardegna, in tarda serata su Abruzzo e Molise con neve in collina. Al sud: entro sera peggiora sulle regioni tirreniche.

Lunedì 18. Al nord: nebbia sulla Pianura Padana, gelate diffuse. Al centro: residua instabilità sulle regioni adriatiche, con nevicate in Appennino. Più sole sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna. Al sud: piogge e temporali sul nord della Sicilia, qualche pioggia sulla Puglia e sulla Calabria.