Weekend 30-31 gennaio con forti nevicate, ecco dove

(Adnkronos)

L'imminente ultimo weekend di gennaio sarà compromesso dall'arrivo di un'intensa perturbazione atlantica che dispenserà piogge e nevicate più forti del previsto. Se fino a ieri il fronte perturbato transitava abbastanza velocemente e con precipitazioni tutto sommato nella norma, oggi non è così. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che nel corso di sabato 30 sul Mar Ligure si formerà un centro di bassa pressione che darà vita a un corposo fronte perturbato che, a partire dal pomeriggio/sera, riporterà la pioggia al Nordovest, in Toscana e poi al Nordest. Le precipitazioni potranno risultare anche abbondanti sulla Liguria di levante, sull'alta Toscana e su molti settori della Pianura Padana. In tarda serata piogge e locali temporali raggiungeranno pure Umbria e Lazio.

Il vortice attiverà intensi venti di Libeccio sul Mar Tirreno e di Scirocco sull'Adriatico. In questo contesto la neve cadrà sulle Alpi sopra i 1000-1200 metri e sugli Appennini a partire dai 1600 metri, ma potrà risultare a tratti copiosa. Sin dalle prime ore di domenica il vortice ciclonico si sposterà verso il medio e alto Adriatico facendo ulteriormente peggiorare il tempo non solo al Nordest (piogge forti sulle coste venete e acqua alta a Venezia con 105-115 cm di marea), ma anche su tutte le regioni centrali e al Sud su Campania e Calabria per poi raggiungere anche la Sicilia. Infine, sempre nel corso di domenica l’ingresso di aria più fredda, calamitata dalla bassa pressione in spostamento verso il medio Adriatico, provocherà una diminuzione delle temperature. Di conseguenza la neve scenderà di quota sugli Appennini e cadrà diffusamente sopra i 1200-1300 metri depositando quasi metro mezzo.

Nel dettaglio:

Venerdì 29 - Al nord: cielo spesso coperto, piovaschi sul Friuli, deboli nevicate sui confini. Al centro: molto nuvoloso, piovaschi sugli Appennini. Al sud: a tratti coperto, piogge deboli su Campania e Calabria tirrenica.

Sabato 30 - Al nord: dapprima asciutto, poi peggiora dal Nordovest verso il Nordest entro sera. Al centro: peggiora in Toscana, a fine giornata pure su Lazio e Umbria. Al sud: cielo poco nuvoloso.

Domenica 31 - Al nord: piogge al Nordest e in Lombardia. Al centro: precipitazioni ovunque, neve a 1300 metri. Al sud: maltempo su Campania, Calabria tirrenica e poi sul Gargano.

Lunedì ancora instabile sui versanti tirrenici, poi avanzerà l’alta pressione.