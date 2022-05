Weekend da primato, oltre 10 milioni di vacanzieri sulle spiagge

Oltre dieci milioni di turisti si riverseranno sulle spiagge in questo week end. A prevederlo una indagine condotta da Cna Turismo e Commercio tra i propri associati di tutta Italia. A imprimere una spinta decisiva al primo boom della stagione marina la colonnina del mercurio che arriverà a una media di 27 gradi con punte superiori ai 30 in molte località italiane. I vacanzieri cominceranno a muoversi già da venerdì e il flusso in uscita e in entrata di/verso i centri cittadini proseguirà sostenuto fino alla tarda sera di domenica.