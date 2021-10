Weekend tra sole e qualche temporale: ecco dove

Weekend di sole ma anche di qualche temporale in Italia. L'imminente fine settimana vedrà il ritorno sulla scena italiana dell'alta pressione delle Azzorre, la grande assente dell'estate italiana. La sua avanzata verso l'Italia sarà graduale per cui alcune zone del Sud risentiranno ancora di una certa instabilità atmosferica. Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it avvisa che dopo un venerdì in gran parte soleggiato salvo per una maggior nuvolosità presente al Sud, sabato giungeranno alcune piogge o anche temporali sulla Sardegna settentrionale, sul resto del Paese invece il sole la farà da padrone, anche se sarà meno presente al Sud dove le nubi saranno diffuse.

Domenica mentre in Sardegna il tempo migliorerà decisamente, peggiorerà invece in Sicilia raggiunta da rovesci e anche alcuni temporali che potrebbero espandersi anche alla vicina Calabria (soprattutto sul reggino) e interessare alcuni tratti della Puglia centro-meridionale. Sul resto delle regioni l'alta pressione delle Azzorre si sarà ulteriormente rinforzata ponendo le basi per l'arrivo dell'ottobrata, attesa nella prossima settimana. L'ottobrata, meteorologicamente parlando, è un periodo caratterizzato da una stabilità atmosferica, da un clima decisamente soleggiato e mite di giorno e più fresco di notte. La sua origine trae dalla tradizione romana di fare gite fuori porta (di giovedì e di domenica) per festeggiare la fine della vendemmia, da qui il termine "ottobrata romana".

Oggi - Al nord: soleggiato, freddo al mattino. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: instabile su Puglia e Basilicata con precipitazioni sparse.

Domani sabato 16 - Al nord: sole prevalente. Al centro: peggiora in Sardegna con rovesci e alcuni temporali. Al sud: cielo spesso molto nuvoloso o a tratti coperto.

Domenica 17- Al nord: bel tempo. Al centro: stabile e soleggiato. Al sud: peggiora in Sicilia e poi sulla Calabria meridionale e localmente anche sulla Puglia.

Da lunedì instabile sulla Sicilia ionica, tanto sole altrove.