Welfare, Gabellone (Aepi): "Ecco proposta per favorire staffetta generazionale"

"Nella nostra proposta sul welfare aziendale proponiamo sulla staffetta generazionale la possibilità anche per le piccole e le micro aziende l'introduzione dei giovani adottando una riduzione dell'orario di lavoro per chi è già in azienda. Ma si deve trovare una soluzione 'win-win': abbiamo immaginato che, con un accordo sindacale, che 10% della perdita dell'orario di lavoro perso sia ridato sotto forma di welfare ai lavoratori. E anche un bonus di 5mila euro sotto forma di welfare ai lavoratori che sono già azienda per ogni giovane che si assume". Lo ha detto Patrizia Gabellone, vice presidente di Aepi per il lavoro e il welfare, intervenendo al 'Meeting del made in Italy' di Aepi a Palazzo Wedekind a Roma.