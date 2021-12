Wertmuller, oggi i funerali nella chiesa degli Artisti di Roma

Si tengono questa mattina alle 11.30, nella chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma, i funerali di Lina Wertmuller, la regista deceduta due giorni fa all'età di 93 anni.

Ieri la camera ardente nella Sala della Protomoteca in Campidoglio nella capitale. Rose bianche e rosse, anche quelle inviate da Sophia Loren (‘dalla tua cara amica’), una corona del Comune e il gonfalone di Napoli, città che l’aveva eletta cittadina onoraria, e una folla silenziosa e discreta, soprattutto giovani, gli amici della figlia Maria, per rendere l’ultimo omaggio. Diversi i personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo e non solo. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha accolto la salma e i parenti in Campidoglio, poi sono arrivati l'assessore capitolino alla Cultura Miguel Gotor, l'attrice Veronica Pivetti e il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini. "Lina Wertmuller – ha detto Franceschini - è stata una grande donna, una regista coraggiosa, innovativa, avanti rispetto ai tempi".