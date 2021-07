WeVee annuncia un seed funding di 7 milioni di dollari a sostegno dell'espansione globale

Imprenditori tedeschi guidano l'espansione in Europa della principale piattaforma di leasing di veicoli elettrici nel Regno Unito

LONDRA, 15 luglio 2021 /PRNewswire/ -- WeVee, la prima piattaforma di leasing di veicoli elettrici completamente integrata introdotta nel Regno Unito (sede di Cazoo, Cinch e Carwow), è attualmente valutata a 14 milioni USD, dopo l'ultima iniezione di investimenti guidata da due imprenditori tedeschi per sostenere l'espansione della piattaforma di lifestyle per la mobilità elettrica in Italia e in Europa.

Lanciata nel marzo 2020 per supportare la rapida crescita della domanda, questa piattaforma per il confronto dei prezzi e il leasing di veicoli elettrici attira fino a 100.000 visitatori britannici al mese e ha compiuto i primi passi per diventare una piattaforma di lifestyle nonché un marketplace per la mobilità elettrica dopo la chiusura di un round di investimenti pre-seed da parte di un gruppo di business angel, capitani d'industria e imprenditori tech di tutto il mondo.

Il sostegno per l'espansione e la diversificazione a livello mondiale è stato orchestrato da uomini d'affari di origine tedesca, Rahmyn Kress e Michael Perschke, operanti a livello internazionale che si uniscono al fondatore di WeVee Paul Fagan in qualità di co-fondatori e membri del Consiglio di Amministrazione per guidare l'espansione globale e le operazioni della piattaforma in tutti i mercati al di fuori del Regno Unito.

WeVee verrà lanciato in Italia il prossimo anno con una mossa che, secondo Kress, è concepita per sostenere l'innovazione e l'imprenditorialità tra il Regno Unito e l'Europa continentale, non ostacolate dalla Brexit. Kress e Perschke portano i collegamenti necessari ai principali attori europei del settore automobilistico, nonché a un collettivo di leader europei e partner collaborativi del settore. A questo seguirà l'espansione di WeVee in Francia e Spagna, dopo il lancio in Germania entro la fine dell'anno.

In una mossa alimentata dalla crescita del mercato dei veicoli elettrici in tutto il mondo, l'attuale round di seed investment porterà la valutazione combinata di WeVee a oltre 40 milioni USD. L'offerta della piattaforma si diversificherà per includere veicoli commerciali, motociclette e scooter, nonché i servizi correlati, assicurazioni incluse.

WeVee è orgogliosa di offrire agli automobilisti la gamma più completa di veicoli, confronti di prezzo e pacchetti di finanziamento, oltre a indicazioni e consigli indipendenti per la scelta di un'auto elettrica. La sua gamma comprende più di 50 modelli di 30 case automobilistiche, dai nomi familiari come Tesla, Mercedes e Jaguar alle marche emergenti tra cui Polestar e Rivian. Le auto più vendute sono la Tesla Model 3, l'Audi e-Tron e la Jaguar i-Pace.

Fondata da Paul Fagan, imprenditore che vanta 20 anni di esperienza nel settore del leasing nel Regno Unito, la piattaforma ha registrato un forte aumento del numero di visitatori in linea con le direttive europee sui motori puliti e la crescente domanda dei consumatori. Molti Paesi europei hanno registrato un tasso di crescita a due cifre nelle vendite di veicoli elettrici nel 2020, con la Legge di Bilancio che offre incentivi ai loro conducenti nell'ambito di un piano da 420 milioni EUR in aggiunta all'Ecobonus del 2019, che ha stanziato 312 milioni EUR per sovvenzionare la guida sostenibile nel 2021.

L'imprenditore Rahmyn Kress, affermato imprenditore già Chief Digital Officer di Henkel, ha dedicato i suoi ultimi 18 mesi a investimenti mirati attraverso HumanCapitalNetwork®. Ha dichiarato: "Stiamo costruendo WeVee affinché diventi l'Airbnb della mobilità elettrica. Il futuro dei trasporti è elettrico e noi saremo la prima soluzione per chiunque desideri un facile accesso a un mezzo di trasporto che sia pulito e faccia bene alla società. E ciò che WeVee ha concepito per il noleggio dei veicoli elettrici non poteva che essere il miglior punto di partenza.

"Questo 'cambio di marcia' dà un grande slancio alla necessaria trasformazione della mobilità. Attraversiamo la frontiera del Regno Unito e la attraversiamo rapidamente, in un modo che nessun altro predecessore del settore ha mai fatto prima d'ora".

Michael Perschke è un leader affermato nel settore automobilistico, in passato ha ricoperto ruoli apicali presso Mercedes, Audi e Mitsubishi. Più di recente, è stato fondatore e CEO di Automobili Pininfarina, la prima casa automobilistica sostenibile del segmento luxury, oltre a essere stato business angel attivo nel campo dei trasporti e della tecnologia sostenibili.

Ha dichiarato: "WeVee è destinata a fare davvero la differenza: se costruiamo il modello secondo le nostre intenzioni, aiuteremo le aziende a fornire soluzioni di e-mobility semplici e convenienti ai loro dipendenti, oltre a monitorare e migliorare la loro impronta di carbonio."

Paul Fagan, che vanta 20 anni di esperienza in ruoli dirigenziali nel leasing delle auto, ha fondato WeVee per servire coloro che desiderano un accesso semplice e a prezzi abbordabili all'intera gamma di veicoli elettrici.

Ha dichiarato: "Passare all'elettrico dovrebbe essere semplice, non problematico. Sebbene il leasing non sia una novità, i clienti non sapevano a chi rivolgersi per i veicoli elettrici. Abbiamo lanciato WeVee per portare tutte le opzioni in un unico luogo, consentendo ai clienti di esplorare, confrontare e acquistare con facilità.

"Considerata la velocità cdi cambiamento della tecnologia delle batterie e le fluttuazioni dei prezzi delle auto nuove, è rischioso possedere un bene come un veicolo elettrico. Ma tanta gente vuole far parte della rivoluzione elettrica. Facciamo in modo che ciò accada".

Fagan si dice entusiasta del fatto che Kress e Perschke abbiano visto l'opportunità di portare la sua visione originale in un mercato più ampio dandole maggior respiro: "Sin dal primo incontro ho pensato che avremmo potutuo fare squadra. Condividiamo la stessa passione e lo stesso entusiasmo necessari per favorire il passaggio alla mobilità elettrica".

Note per i redattori:

Tra gli altri investitori nella piattaforma lifestyle di WeVee per il leasing di veicoli elettrici vi sono Christian Nellemann, fondatore e Presidente Esecutivo di XLN, Romain Affelou, imprenditore seriale e investitore tecnologico, Dorian Prosdocimi ex CEO Friedman Billings Ramsey ora e fondatore di Prosdocimi Ltd investimenti e consulenza nei mercati finanziari, Riccardo Zacconi, Co-fondatore di King.Com, l'ex partner di Goldman Sachs Massimo Della Ragione, Andreas Haller, Quantron, Diego Morales, Senior Executive e Head of Key Client di Caixa.