WhatsApp sta studiando una nuova funzione dedicata a chi non ama i messaggi vocali. In pratica si tratta della trascrizione immediata in testo di quanto arriva sotto forma di audio. A darne notizia è WABetainfo che precisa come ancora sia in fase di test. Potrebbe essere utile sia a chi si trova in una situazione formale e non può mettersi le cuffie per ascoltarlo, ma anche a chi proprio non sopporta i vocali e preferisce leggere la versione testuale.