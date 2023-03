WhatsApp contro lo spam, studia come silenziare chiamate sconosciute

WhatsApp al lavoro su un modo per silenziare le chiamate da sconosciuti. Secondo quanto riporta WABetaInfo, blog sempre informatissimo sulle novità legate all'app di messaggistica, l'idea è di sviluppare una nuova funzionalità che consenta di silenziare le chiamate provenienti da numeri sconosciuti, pur continuando a mostrarle nell'elenco. Servirebbe per aiutare a ridurre il disagio delle chiamate spam. Per attivare l'opzione sarà possibile, quando l'aggiornamento sarà disponibile, utilizzare il pulsante presente nelle impostazioni dell'applicazione.