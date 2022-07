WhatsApp in incognito, ecco come nascondere lo stato 'online'

Whatsapp sempre più in incognito. Dopo che molti utenti hanno chiesto di nascondere il proprio status 'online', l’app di messaggistica più famosa al mondo sta lavorando a una nuova funzione che consentirà agli utenti di essere 'invisibili' anche mentre stiamo scrivendo un messaggio o registrando un vocale. Un'estensione della privacy, quindi, che si aggiunge alla possibilità di nascondere data e ora dell’ultimo accesso a tutti i contatti, solo ad alcuni di essi o nessuno.

Allo stesso modo, anche la voce 'online' verrà adeguata a questo standard: si potrà quindi decidere chi può vedere quando siamo online grazie alla nuova finestra 'Chi può vedere quando sono online', con le opzioni 'Tutti' e 'Come l'ultimo visto'. Quindi si potrà quindi decidere di mostrare il proprio stato online a 'Tutti' oppure attivare l'opzione 'Come chi può vedere il mio ultimo accesso'. In quest'ultimo caso, per la massima privacy basterà scegliere l’impostazione più restrittiva 'Nessuno'.

La funzione è attualmente in beta e presto verrà rilasciata con un aggiornamento, inizialmente solo su iOS, ma un'analoga funzione sarà introdotta anche nelle beta per Android e sistemi desktop.