WhatsApp ora silenzia le chiamate sconosciute, la nuova funzione

"Ora puoi silenziare automaticamente le chiamate in arrivo da contatti sconosciuti su WhatsApp per avere ancora più privacy e controllo". A darne notizia è il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg sulla sua piattaforma social, confermando quanto anticipato a marzo da WABetaInfo.

COME FUNZIONA

Semplicemente attivando l'opzione 'Silenzia lo sconosciuto' nelle Impostazioni della Privacy, se chiameranno da numeri non registrati nella rubrica dei contatti lo smartphone non squillerà.

"Ottimo per evitare le truffe telefoniche", "sei un genio" e ancora "grazie per il tuo lavoro". Sono i commenti a dir poco entusiasti alla novità anticipata da Zuckerberg con qualche rara eccezione come chi gli ha scritto: "Arrivi tardi, io ho tolto la suoneria così non mi importuna proprio nessuno e da anni".