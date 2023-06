WhatsApp web down, problemi per Facebook e Instagram

Problemi per WhatsApp, in particolare per la versione web che risulta down, con la difficoltà ad inviare e ricevere messaggi attraverso pc. Problemi anche per Facebook e Instagram, in un pomeriggio complicato apparentemente per tutta la galassia Meta. Il sito downdetector.it, che segnala anomalie e guasti in rete, evidenzia un'impennata di segnalazioni in Italia a partire dalle 16.30 circa per le varie piattaforme. WhatsApp e i social hanno ripreso a funzionare correttamente dopo circa un'ora, attorno alle 17.20.