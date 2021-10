Giornata decisiva quella di venerdì 15 ottobre per il sito Whirlpool di Napoli: scadrà quel giorno infatti la procedura di licenziamento collettivo per i 340 lavoratori dovuta alla chiusura dello stabilimento campano decisa dalla multinazionale. I lavoratori campani dunque torneranno ancora una volta a Roma per sfilare in corteo da piazza dei Cinquecento alla Stazione Termini e approdare al Mise, dove è previsto un tavolo.