Respinto il ricorso dei sindacati: "Non è condotta antisindacale"

Per il Tribunale di Napoli la condotta della Whirlpool "non è stata antisindacale", ma "estrinsecazione del diritto di libertà di iniziativa economica previsto in Costituzione. Respinto dunque il ricorso dei sindacati. L'azienda può così proseguire il licenziamento dei 320 lavoratori dello stabilimento di Argine,