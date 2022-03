White Paper Repower, vendite e-bike quintuplicate negli ultimi 5 anni

L’Italia è il primo Paese per numero di biciclette esportate in Europa, con il mondo e-bike che vede le vendite negli ultimi cinque anni quintuplicate: nel 2020 sono stati venduti oltre 280mila pezzi, record per unità vendute, pari a un +44% sul 2019, il 14% del totale immesso sul mercato italiano. Questo trend si ritrova anche nelle statistiche di vendita dei cargo bike a pedalata assistita, registrando nel 2021 una crescita del 66% a livello europeo. Sono i numeri contenuti nella sesta edizione del suo White Paper 'La mobilità sostenibile e i veicoli elettrici' di Repower.

Il documento fotografa il mercato attraverso dati, trend, innovazioni con un focus sulla transizione energetica e il suo impatto sul mondo della mobilità. "In questo scenario il cicloturismo ne è uscito vincente - si legge nel report - si è registrata, infatti, nel 2021 una crescita generale dell’uso della rete cicloturistica transeuropea EuroVelo pari al 2%, con un aumento del 12% nei fine settimana". Tra le zone più gettonate, i laghi del Nord Italia hanno segnato aumenti delle presenze di cicloturisti a tripla cifra: +560% per il Lago di Como e +605% per il lago Maggiore, nel 2021 rispetto al 2020.

Proprio pensando alle due ruote a pedalata assistita, Repower ha da poco pubblicato 'Italia in bici: scenari, protagonisti e indotto', un nuovo report elaborato insieme all’università Iulm che individua i punti chiavi della ciclovia 'perfetta', tracciando una roadmap per gli stakeholder, pubblici e privati, che vogliono potenziare la propria offerta nel cicloturismo.