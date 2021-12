Wikileaks, l'Alta Corte di Londra: "Assange può essere estradato negli Usa"

Julian Assange potrà essere estradato negli Stati Uniti dove è accusato di spionaggio per le rivelazioni di Wikileaks. Lo ha stabilito l'Alta Corte britannica rovesciando così la precedente sentenza che paventava rischi per la sua salute mentale e fisica. Washington ha dato assicurazioni che Assange non verrebbe sottoposto a particolari restrizioni nelle carceri di massima sicurezza né prima né dopo il processo, a meno che non si rendano necessarie.