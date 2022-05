Wikipedia, stop a donazioni in criptovaluta

I membri della Wikimedia Foundation, che edita l'enciclopedia on line Wikipedia, hanno deciso di smettere di ricevere donazioni in criptovaluta. Lo ha scritto su Twitter, al termine di circa 3 mesi di consultazioni all’interno della community, l’editor di Wikipedia e ingegnere del software Molly White, che a gennaio aveva proposto la chiusura di questa pratica, La scelta di rinunciare a Btcoin e Ethereum motivata dalla valutazione delle criptovalute come investimenti “intrinsecamente predatori”, e dal fatto che potrebbero non essere in linea con l’impegno della Fondazione per la sostenibilità ambientale. Secondo quanto stimato, nell’ultimo anno finanziario, la Wikimedia Foundation avrebbe ricevuto quasi 130.000 dollari in donazioni in criptovalute, soprattutto Bitcoin, pari a circa lo 0,08% delle sue entrate.