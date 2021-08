Wikipedia "vandalizzata", bandiera nazista in home page

'Vandalizzata', anche se solo per pochi minuti, l'home page di Wikipedia. Intorno alle 15:00, un account ha modificato un modello Wiki per Wikipedia in lingua inglese, con il risultato che una "bandiera nazista è apparsa per alcuni minuti su una serie di articoli che coprono una vasta gamma di argomenti", ha confermato un portavoce dell'enciclopedia online, a quanto riporta Skynews.

L'episodio è finito subito su Twitter: "Wikipedia è stata hackerata?! Perché c'è una bandiera nazista sulla pagina principale?", ha chiesto un utente, mentre un altro si è domandato "perché c'è una svastica nazista quando cerco Steven Pinker su Wikipedia?".

Non è la prima volta che Wikipedia, l'enciclopedia online di proprietà della Wikimedia Foundation, finisce bersaglio di vandali. Secondo il portavoce di Wikimedia, il sito "è stato ripristinato dai volontari di Wikipedia entro cinque minuti" e gli amministratori volontari hanno aggiunto ulteriori protezioni al modello entro 15 minuti.