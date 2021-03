Intervista da Oprah, colloquio Harry-William: fumata nera

(Adnkronos)

Fumata nera, a quanto pare, nel colloquio tra Harry da una parte e il fratello William, con il padre Carlo, all'altro capo del telefono. Proseguono gli strascichi delle dichiarazioni choc rilasciate in tv da durate l'intervista a Oprah Winfrey da Harry e Meghan Markle. Il principe William ha parlato con il fratello per la prima volta dopo la trasmissione. "Un colloquio non produttivo", secondo quanto riferisce la Cbs citando come fonte la giornalista Gayle King, amica di Oprah e Meghan, precisando che nessun membro della famiglia reale britannica ha finora parlato con la duchessa del Sussex.

Anche il principe Carlo ha parlato con il figlio Harry, secondo la stessa fonte: "Harry ha parlato con suo fratello e ha parlato anche con suo padre. Mi è stato detto - ha riferito King - che quelle conversazioni non sono state produttive".