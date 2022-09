William e Harry, nessuno sguardo fra loro: resta il gelo

Nessuno sguardo o gesto fra William e Harry. Terminiati i riti pubblici del funerale della regina Elisabetta, il Guardian sottolinea la freddezza che sembra rimasta fra i due fratelli, in rotta da quando i Sussex hanno rinunciato allo status reale.

William ed Harry, il primo in divisa e il secondo no perché non più reale in servizio, hanno marciato l'uno accanto all'altro dietro il feretro della nonna. Eppure, sia durante le processioni che i servizi religiosi, i due fratelli e le mogli hanno "studiata mente evitato ogni interazione. I loro occhi non si sono mai incontrati, la distanza fisica è sempre stata mantenuta", scrive il quotidiano. All'arrivo nella cappella di St. George per il servizio di commiato, William, la moglie e i due figli maggiori hanno aspettato in piedi per far entrare Harry e Meghan nel banco della chiesa, ma non c'è stato fra loro alcun gesto. Accanto a Harry si è seduta la piccola principessa Charlotte.

Quando l'erede al trono e suo fratello erano apparsi insieme alle mogli davanti al castello di Windsor, per salutare la folla venuta a deporre fiori per la sovrana defunta, molti si erano chiesti se la morte della nonna avrebbe riavvicinato i figli di Carlo e Diana. Ma per ora "la riconciliazione sembra lontana", continua il Guardian, secondo il quale il 'disinvito' dei Sussex al ricevimento di ieri per i capi di stato non ha certo aiutato. Re Carlo III ha esteso un ramoscello d'ulivo durante il suo primo discorso da sovrano, esprimendo "amore per Harry e Meghan mentre costruiscono la loro vita all'estero". Ma ora ci potrebbero essere altre sgradite sorprese dopo la famosa intervista di Meghan a Oprah Winfrey. E' in arrivo un libro di memorie di Harry. E Meghan ha detto che sta lavorando col marito ad un "documentario storico" sulla loro storia d'amore.