Grande sorpresa per i raccattapalle di Wimbledon 2023, impegnati in questi giorni negli allenamenti in vista dell'inizio dello Slam londinese, previsto il prossimo 3 luglio. All'All England Club si sono presentati infatti la Principessa Kate Middleton insieme a Roger Federer, otto volte campione, che è tornato a giocare per la prima volta dal suo ritiro nel "giardino di casa". I due hanno anche giocato qualche scambio in doppio.