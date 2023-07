Wimbledon 2023, Kyrgios salta torneo: infortunio al polso, come sta

Nick Kyrgios, finalista a Wimbledon lo scorso anno contro Novak Djokovic, si è ritirato dall'edizione 2023 del torneo. Il 28enne australiano, mentre vanno in scena gli incontri del primo turno, si deve accontentare di fare da spettatore tra i campi dell'All England Club. Tutta colpa di un infortunio al polso. "Sono davvero triste nel dire che devo ritirarmi da Wimbledon quest'anno -ha scritto Kyrgios sui suoi social-. Ho fatto del mio meglio per essere pronto dopo l'operazione e per poter calpestare di nuovo i campi di Wimbledon. Ho avvertito un po' di dolore al polso durante i preparativi per il Maiorca Open, si è evidenziato una lesione adun legamento del polso. Ho provato di tutto per poter giocare e sono deluso nel dire che non ho avuto abbastanza tempo per gestire il recupero prima di Wimbledon. Tornerò e, come sempre, apprezzo il supporto di tutti i miei tifosi".