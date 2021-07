Wimbledon 2021, Berrettini ad un passo dalla finale - Diretta

L'azzurro in semifinale avanti 2 set a zero

Matteo Berrettini oggi a caccia della finale a Wimbledon. Il 25enne azzurro in semifinale è avanti 2 set a zero nella semifinale contro il polacco Hubert Hurkacz sul Campo Centrale. Berrettini è il primo italiano ad approdare in semifinale sull'erba dell'All England Club a 61 anni dall'exploit di Nicola Pietrangeli, che arrivò ad un passo dalla finale nel 1960.

IL MATCH - Si parte con il servizio che domina gli scambi. Hurkacz si aggiudica a zero il game d'apertura, Berrettini replica senza problemi: 1-1. Nel terzo game, il polacco si trova sotto 0-40 ma riesce ad annullare le 3 palle break e a raddrizzare la situazione. Berrettini incontra le prime difficoltà nel sesto game e deve affrontare una palla break: l'azzurro si aggrappa al servizio che non delude, 3-3. Dopo il pericolo scampato, l'azzurro accelera e mette a segno il primo break del match prima di allungare fino al 5-3. Il passaggio a vuoto di Hurkacz prosegue: altro break e Berrettini si aggiudica il primo set per 6-3 conquistando 4 game di fila.