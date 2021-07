Vittoria in tre set, battuto 7-6 7-5 7-5 il canadese Denis Shapovalov

Vittoria in tre set per Novak Djokovic che vola in finale a Wimbledon e sfiderà domenica Matteo Berrettini. Il numero uno mondiale, infatti, ha battuto 7-6 7-5 7-5 il canadese Denis Shapovalov. Djokovic tenterà di vincere il suo sesto Wimbledon.