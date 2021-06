Windows 11, sempre più cloud: la novità Microsoft

Un sistema completamente nuovo, che rappresenta un netto balzo in avanti rispetto a quello che sostituisce, con il cloud al centro dell'esperienza dell'utente. E' Windows 11, presentato oggi da Microsoft, caratterizzato da un nuovo design (anche in modalità 'dark') con forme arrotondate e trasparenze e focalizzato sulla produttività grazie a transizioni senza soluzione di continuità tra le attività, basate sul cloud.

Come ha ricordato durante la presentazione il Chief Product Officer di Microsoft, Panos Panay, Windows è nella vita delle persone da 35 anni e la nuova versione dovrebbe sembrare agli utenti "familiare, sicura, aperta, connessa" con le informazioni a portata di mano, a iniziare dai Widget, che possono personalizzare le schede informative su meteo, traffico o informazioni locali. Microsoft sottolinea come "per gli sviluppatori e gli editori, Widgets apre nuove opportunità all'interno di Windows per offrire contenuti personalizzati".

L'azienda ha anche ridisegnato il menu di avvio e la barra delle applicazioni con accesso ad applicazioni come Teams, che ora è integrato direttamente nella barra delle applicazioni permette di connettersi istantaneamente via messaggi, chat, voce o video con chiunque, su Windows, Android e iOS. Con Snap Layouts, Windows 11 consente di personalizzare l'aspetto e il layout delle finestre e si può inoltre personalizzare le scrivanie in base all'utilizzo, con impostazioni separate per lavoro, studio o svago.

I nuovi layout Snap, i gruppi Snap e i desktop di Windows 11 semplificano il multitasking e l'organizzazione di Windows 11 che è inoltre progettato per operare indifferentemente su un pc come su un tablet, con il touch screen che diventa agevolmente un monitor. Ridisegnato anche il Microsoft Store, che è stato ripensato per facilitare la ricerca di app, e ora incorpora anche applicazioni Android, che possono essere posizionate sulla barra delle applicazioni.

Grande attenzione poi ai gamers con quella che viene definita "la migliore esperienza di gioco per PC, offrendo Auto HDR, Direct Storage e l'accesso all'app Xbox per giocare ai grandi titoli presenti su Xbox Game Pass". Windows 11 sarà disponibile sui nuovi PC e attraverso un aggiornamento gratuito per i PC Windows 10 idonei entro la fine di quest'anno.