Windtre, segnalazioni utenti e tendenza su Twitter: ecco perché

Windtre è volato in tendenza su Twitter per la segnalazione di disservizi sia sulla rete fissa sia su quella mobile e su Google gli utenti cercano Windtre down. Sul sito Downdetector il picco delle segnalazioni è stato registrato ieri sera poco prima di mezzanotte e ha riguardato soprattutto la rete internet. C'è chi comunque ha registrato problemi ancora questa mattina. Tra le lamentele anche i cinguettii di utenti che hanno ironizzato postando le immagini più fantasiose per rappresentare il proprio stato d'animo di fronte all'impossibilità di connettersi.