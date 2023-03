Wine is business, torna “Italian Taste Summit”

Connettersi a una serie di aziende vinicole italiane, decine di buyers e operatori del settore decisi a scommettere e investire in Italia. Torna a Milano da venerdì 24 a domenica 26 febbraio 2023, al Grand Hotel Villa Torretta Curio Collection by Hilton a Sesto San Giovanni – Milano, l’unico format 100% export.

Italian Taste Summit, progetto realizzato dalla grande donna del business Joanna Miro, economista, marketer, broker e titolare dell’omonimo brand e AD del gruppo Wine Global Aspect e da oltre 15 anni dedita al mondo del vino e all’approfondimento costante della conoscenza specifica del mondo enogastronomico italiano, è da 7 anni il punto di riferimento per l’internazionalizzazione su misura.

Grandi player del mondo del vino come Firriato, Badia a Coltibuono, Tenuta Trinoro, Casale del Giglio e Cantina di Negrar prenderanno parte alla kermesse insieme a piccole e medie cantine familiari di alto valore come Tenuta di Tavignano, La Collina dei Ciliegi, Ronco del Gelso, Pietro Cassina, Antico Palmento e Stefania Pepe. Le cantine partecipanti si confronteranno con i più importanti operatori provenienti da USA, Canada, Russia, Giappone, Hong Kong, Emirati Arabi, Messico, Brasile, Germania, Belgio, Lussemburgo, Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca, Francia, Polonia, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Svezia, Estonia, Kazakistan e Romania. I banchi di assaggio saranno lo strumento per favorire il dialogo diretto tra gli operatori del settore, oltre a momenti di scambio commerciale, workshop di approfondimento e di confronto con la critica internazionale, masterclass dedicate.

Italian Taste Summit ha generato negli anni oltre circa 4 mln di fatturato, oltre 160 trattative in sede e 500 trattative in export dopo ciascuna edizione, posizionandosi come il terzo evento di internalizzazione in Italia per importanza nel settore Wine&Beverage. Cultura, tasting, formazione, affari, partnership, conoscenza reciproca, scambi, leisure & entertainment: questi sono gli imput che guidano Italian Taste Summit fin dalla nascita e ne fanno il successo, concreto, solido e in crescita costante, anno dopo anno.

Come per ogni edizione si svilupperà un tema principale: questa volta riguarderà la formazione come strumento per affrontare con successo un mondo sempre più accelerato e per costruire una strategia di internazionalizzazione efficace. “Essere connessi con le esigenze dei consumatori e player e comprendere le tendenze dei mercati internazionali del vino, ha permesso di prevedere le direzioni possibili della costante evoluzione e di anticipare i tempi creando un format ad hoc, pragmatico e funzionale” racconta Joanna Miro.

Adnkronos - Vendemmie