Come si coltiva un vigneto eroico?

La viticoltura eroica è una preziosissima forma di attività di coltivazione della vite da preservare, promuovere e valorizzare, sinonimo di difesa e protezione del territorio. Giovedì 13 luglio 2023, dalle 9 alle 18 (ingresso libero), nei filari circostanti Cantina Valle Isarco a Chiusa (BZ) andrà in scena Enovitis Extrême, il primo e unico evento dimostrativo dedicato alle tecnologie per i vigneti eroici. Il luogo scelto non è caso. L’Alto Adige è una regione davvero estrema dove si trova la viticoltura più settentrionale d’Italia. Trattori specializzati e transporter, portattrezzi, attrezzature per la difesa la potatura e la gestione del suolo, agevolatori del lavoro manuale, prodotti e accessori per l’impianto, mezzi tecnici per la concimazione, vivaismo, impianti d’irrigazione e molto altro, saranno in mostra in una grande vetrina all’insegna dell’innovazione.

Adnkronos - Vendemmie