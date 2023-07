Concours Mondial de Bruxelles, il meglio della 30esima edizione

Martedì 20 giugno torna a Roma nello storico Palazzo Valentini i vini italiani medagliati al Concours Mondial de Bruxelles e al Concours Mondial du Sauvignon. L’evento è patrocinato da Roma Capitale.

La giornata, oltre a offrire agli ospiti la possibilità di degustare le etichette di oltre 50 cantine tra quelle che hanno ricevuto riconoscimenti nell’edizione 2023 del CMB, prevede anche tre masterclass dedicate ai vini croati, alle bollicine spagnole e ai vini laziali. Il punto culminante dell'evento sarà la premiazione finale dei vini italiani che hanno ottenuto una medaglia in entrambi i concorsi di quest'anno.

"È sempre un piacere tornare a Roma - afferma Baudouin Havaux, Presidente del Concours Mondial de Bruxelles. - È una città viva, nella quale troviamo sempre una partecipazione e un calore unici. Roma, con le sue bellezze e la sua tradizione, rappresenta il luogo ideale per valorizzare le migliori espressioni vitivinicole dei produttori italiani che hanno partecipato e vinto nel nostro Concours che, vale la pena ricordarlo, è l’unico al mondo ad essere itinerante e che in queste tre decadi di attività continuativa ha toccato tanti e diversi luoghi dei diversi continenti".

Il Concorso, che ha esaminato 9.380 vini provenienti da 50 diversi Paesi con l’Italia rappresentata da 1.950 etichette. Quindi grande attesa per la giornata di martedì nel corso della quale verranno resi noti il numero dei vini nazionali premiati e la classifica tra le varie regioni.

Appuntamento a partire dalle 14.00 con la degustazione, ad accesso libero su accredito, che vedrà in degustazione un’ampia selezione di vini delle aziende tra quelle medagliate, provenienti da alcuni dei territori vinicoli più vocati del Paese. I banchi d'assaggio saranno assistiti dai produttori stessi che racconteranno il proprio vino e la propria storia. Nel corso della giornata sarà inoltre possibile assaggiare in abbinamento i migliori formaggi del “Premio Roma’’, organizzato dalla Camera di Commercio di Roma e giunto quest’anno alla sua ventesima edizione. Due le masterclass dedicate alle produzioni internazionali: Vini Croati (ore 16.00) e alle bollicine spagnole – Cava (ore 17.00). Mentre alle 18:00 si gioca in casa con la masterclass dedicata alla produzione laziale, in forte ascesa nella domanda dei consumatori. Sono 15 infatti le Aziende della regione medagliate, che vedono accanto alle Ig del Lazio, e la storica DOC Frascati, la presenza della DOC Roma, giovane denominazione dal cuore antico. A concludere la giornata, la consegna dei premi e delle medaglie del Concours Mondial de Bruxelles e del Concours Mondial du Sauvignon ai produttori presenti alla manifestazione.

Adnkronos - Vendemmie